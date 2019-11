Positano aperta d’inverno. Siamo alle solite nella perla della Costiera Amalfitana a novembre cominciano a chiudere in troppi. Eppure la gente c’è. Aggiorniamo questo articolo per novembre. Ma difficile reperire informazioni le stiamo chiedendo a voce, piuttosto desolante nell’epoca del web e quando si parla di programmare

SPIAGGIA MULINI

Ai Mulini. Ristorante Valle dei Mulini e più sopra Da Bruno. Per il caffè ci salva Delikatessen in genere, tutti i giorni fino alle 17,30, ma Bakery Collina rimarrà aperta a novembre in puazza chiusura martedì. Ci sarà ancora per qualche giorno come pure più sopra Elisir Cafe di Ambrogio Carro, ma poi?

In spiaggia I ristoranti aperti ci sono Tre Sorelle e Chez Black. Bar Paradise. La sera meglio telefonare prima anche perché non ci sono bus sul tardi. Meglio mettere indicazioni e un cartello ma anche sui siti del Comune e dell’azienda di Soggiorno non c’è nulla.

CHIESA NUOVA E FORNILLO

Aperto il baluardo Bar Internazionale chiuso il lunedì. Ristoranti aperti Grottino, C’era una Volta . Fornillo, Mediterraneo. Alberghi il Pasitea e il Conca d’Oro

Montepertuso

Il Bar Pertuso e Salumeria Nocelle

La situazione potrebbe cambiare dal 20 novembre. E queste sono informazioni non ufficiali visto che suo siti istituzionali non c’è nulla. Mandate mail a info@positanonews.it

A DICEMBRE NON PERVENUTO