Positano aperta d’inverno. Siamo alle solite nella perla della Costiera Amalfitana a novembre cominciano a chiudere in troppi. Eppure la gente c’è. Aggiorniamo questo articolo per novembre in base alle segnalazioni che ci arriveranno via mail. E’ difficile reperire informazioni, le stiamo chiedendo a voce. Piùttosto desolante nell’epoca del web e quando si parla di programmazione e destagionalizzazione. Abbiamo mandato richiesta all’Azienda di Soggiorno e Turismo, che si dovrebbe occupare di turismo, e al Comune. Entrambi non rispondono e non danno informazioni sul loro sito istituzionale. Da contraltare c’è la totale assenza di organizzazione da parte dei privati e la mancanza di associazioni di categoria.

CHI E’ APERTO? ( Aggiornamento del 6 novembre 2019 )

SPIAGGIA MULINI

Ai Mulini a Via Cristoforo Colombo. Ristoranti: Valle dei Mulini e più sopra Da Bruno. Bar: il caffè ci salva Delikatessen in genere, tutti i giorni fino alle 17,30, ma Bakery Collina rimarrà aperta a novembre in puazza chiusura martedì. Ci sarà ancora per qualche giorno come pure più sopra Elisir Cafe di Ambrogio Carro, ma poi? Alberghi non pervenuti, ma ci sono vari BB

In Spiaggia I ristoranti aperti ci sono, Tre Sorelle e Chez Black. Bar Paradise. La sera meglio telefonare prima anche perché non ci sono bus sul tardi. Meglio mettere indicazioni e un cartello all’inizio del paese e ai Mulini, anche perchè il turista vedendo molti chiusi può pensare che siano tutti chiusi

CHIESA NUOVA E FORNILLO

Chiesa Nuova : Aperto il baluardo Bar Internazionale chiuso il lunedì. Ristoranti aperti Grottino.

Fornillo: Ristorante Il Fornillo e Mediterraneo ma per poco ancora. Alberghi il Pasitea e il Conca d’Oro

MONTEPERTUSO E NOCELLE

Il Bar Pertuso e Salumeria Nocelle

Ci sono varie attività extralberghiere aperte. Chiedete direttamente ad esse, per dormire comunque si trova.

La situazione potrebbe cambiare dal 20 novembre. E queste sono informazioni non ufficiali visto che suo siti istituzionali non c’è nulla. Mandate mail a info@positanonews.it

A DICEMBRE NON PERVENUTO