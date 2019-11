Positano. In anteprima alcuni degli eventi di queste festività natalizie, attesa per la pista di pattinaggio sul ghiaccio

Le festività natalizie sono oramai alle porte ed a Positano fervono i preparativi con un programma che va arricchendosi giorno per giorno e del quale, grazie al vicesindaco Francesco Fusco, possiamo fornirvi alcune anteprime. Il giorno 7 dicembre cominceranno un po’ tutte le attività legate al Natale, con l’accensione dell’albero e l’apertura dei mercatini. L’8 dicembre grande concerto con Enzo Avitabile ed i Bottari in Piazza dei Racconti. La novità che sicuramente farà la gioia di grandi e piccini arriverà il giorno 11, quando sarà inaugurata la pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza dei Racconti che rimarrà fino all’11 gennaio. Ma in serbo ci sono ancora tantissime altre sorprese con eventi che verranno man mano resi noti.