Positano. Anas ci ripensa e chiude la strada per Praiano e Amalfi . Ma si passa

Positano ( Salerno ). Allarme frana a Laurito, la strada è stata chiusa alle 22,30 per Praiano e Positano. Dopo aver deciso il senso unico alternato l’ ANAS ha poi deciso di chiuderla definitivamente . Decine di telefonate in redazione al proposito del principio di frana sulla S.S. 163 Amalfitana. Verso le 20,30 la caduta di pietrame, verso le 22 la decisione di fare il senso unico alternato, poi quella di chiudere la strada, ma comunque si passa. Scene di un film già visto , insomma.

Una Costiera amalfitana ballerina, non solo per il dissesto idrogeologico, ma per le decisioni dell’ANAS . CHE TUTT’ORA NON HA EMANATO ALCUN PROVVEDIMENTO UFFICIALE .

Non sappiamo a questo punto se gli studenti con la SITA ed i pendolari potranno andare . I carabinieri sono sul posto, ma , come è avvenuto da Tordigliano verso Piano di Sorrento, si riesce a passare, a proprio rischio e pericolo legale . In quel caso , recente, sul versante di Vico Equense e Penisola Sorrentina, molto più grave, passavano auto e servizi pubblici .

.La sede stradale è stata ripulita ma attenzione al pietrame. La Divina è fragile e con le condizioni meteo avverse i problemi non mancano. Domani ci sarà un sopralluogo dell’Anas con tecnici del Genio Civile della Regione Campania ed il Comune di Positano