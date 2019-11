Positano. Al San Pietro importante incontro a difesa dell’ordinanza antitraffico emessa dal Prefetto di Salerno

Positano. Alle 15.00 di oggi ha avuto inizio al San Pietro un importante incontro fra gli avvocati Carla Lauretano e Franco Massimo Lanocita con il sindaco Michele De Lucia, tutti gli imprenditori di Positano e le associazioni Posidonia e Macchia Mediterranea. Tutta la città di Positano è unita per difendere l’ordinanza antitraffico emessa del Prefetto di Salerno che dice no all’ingresso dei grandi bus in costiera amalfitana per la prossima estate. Un’ordinanza scaturita dai molteplici incontri del Prefetto con i rappresentanti delle Amministrazioni locali, delle Associazioni e degli operatori presenti sul territorio. L’ordinanza mira a liberare la costiera amalfitana dal traffico divenuto oramai insostenibile.