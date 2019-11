Positano. Al Garage Mandara è già Natale, che gioia per i bambini la casetta. Salerno e Sorrento sono già in piena atmosfera natalizia, ma anche nella perla della Costiera amalfitana si comincia a sentire aria di festa . E così la casetta del Natale e un angolo di artigianato è colorato e pieno di allegria e luci sfavillanti, vediamo anche altri locali che si stanno addobbandando , ma la gioia dei bambini in questa casetta o di due innamorati noi di Positanonews non potevamo non pubblicarli. Complimenti a tutta la famiglia per questa bella idea piena di allegria che da il sorriso.