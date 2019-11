Positano, al Bar Internazionale ecco la mostra di Luigi Collina “14 vedute di Castel Clavel”

Ancora una volta il Bar Internazionale di Positano sarà culla di arte. Martedì 3 dicembre, infatti, si terrà la mostra di Luigi Collina “14 vedute di Castel Clavel“. All’evento parteciperà Daniele Esposito, e il tutto sarà accompagnato anche dalla musica di Peppe Di Lieto e Francesco Collina.

Ricordiamo che Clavel è stato un architetto attivo nel primo movimento futurista. Si dedicò alle arti visive, dello spettacolo e alla scrittura. Dal 1919 in poi, a Positano, nell’Italia meridionale, vide una torre di avvistamento in rovina, vecchia di diversi secoli, e la convertì in un’opera d’arte totale, che Siegfried Kracauer descrisse nel 1925 nel testo Felsenwahn a Positano.

L’antica torre di avvistamento a Positano, costruita da Gilbert Clavel, è conosciuta con diversi nomi: Torre Clavel, Castel Clavel, Torre di Fornillo, Torre di Positano. È anche chiamata ” Torre Saracena “, ma non si ritiene sia di origine medievale, risale al mandato del viceré spagnolo di Napoli Pedro Álvarez de Toledo nel XVI secolo.