Positano. Il 17 novembre il VI Premio Titti La Camera agli studenti del Liceo Marini di Amalfi

Positano , Costiera amalfitana . Il 17 novembre il VI Premio Titti La Camera agli studenti del Liceo Marini di Amalfi . Presso la Chiesa Madre Santa Maria Assunta alle 17 la consegna dei premi agli alunni vincitori del concorso, poi alle 18 la Santa Messa. Saranno presenti le autorità, dirigenti, professori e studenti del Liceo Marini, rappresentante della MSC CROCIERE di Aponte.

La nostra cara Titti viva nei cuori di chi la ha conosciuta col suo sorriso sempre presente viene ricordata da quest’anno nel giorno della nascita. E’ il momento del ricordo, della riflessione, della celebrazione del Concorso intitolato a Titti La Camera, la studentessa modello che ha frequentato l’Istituto Tecnico per il Turismo di Amalfi dal 1997 al 2002, scomparsa improvvisamente qualche anno fa, mentre prestava servizio come concierge sulla nave “Preziosa” della MSC crociere.

Per additare ai giovani il suo esempio di studentessa modello prima e di operatrice turistica di talento poi, l’Istituto, in collaborazione con la MSC crociere, d’accordo con la famiglia, ha istituito un premio per meriti e per esame, consistente in tre imbarchi retribuiti di 3 mesi ciascuno, destinato alle studentesse e agli studenti frequentanti l’ultimo anno del corso di studi.

Positanonews, che ha avuto modo di conoscere e stimare la straordinaria Titti La Camera, come ha fatto ogni anno, seguirà la manifestazione, e vi aggiorneremo su questa bellissima ed encomiabile iniziativa che è da sprone ai giovani .