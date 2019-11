Pontecagnano. Accoltellato 17enne in una lite tra ragazzi: scattano le indagini

Ieri sera all’Ospedale Ruggi d’Aragona è giunto un ragazzo in gravi condizioni, accoltellato durante una lite tra giovani. Il 17enne ha riportato ferite gravi ma non è in pericolo di vita, anche se è ricoverato ed in prognosi riservata. Indagano le forze dell’ordine che cercano di risalire al colpevole, anche se al momento non è stato individuato alcun testimone della lite culminata con l’accoltellamento e i poliziotti sono a lavoro per ricostruire l’episodio. Solo il ragazzo ferito potrà fornire una versione dei fatti ed aiutare le forze dell’ordine a fare luce su questo episodio. Intanto i militari lavorano anche per individuare la presenza di telecamere sul luogo dell’accaduto.