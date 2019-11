Con la riapertura di via del Vesuvio, al termine degli interventi di messa in sicurezza dei

fronti di scavo che stanno interessando i 3km di perimetro che costeggia l’area non

scavata dell’antica città, nell’ambito del Grande Progetto Pompei, torna fruibile al

pubblico un’ampia zona degli scavi.

Positanonews Tv, è stata presente alla apertura trasmettendo diretta video e riportando interviste e documentazione fotografica.

https://www.facebook.com/lucio.esposito.7/media_set?set=a.10219963489546448&type=3

https://www.facebook.com/lucio.esposito.7/media_set?set=a.10219963448225415&type=3

La restituzione alla fruizione della strada e degli edifici che vi si affacciano, permetterà al

pubblico di ammirare, per la prima volta la domus di Leda e il cigno, uno dei

ritrovamenti recenti e più suggestivi degli scavi alla Regio V e, a seguito dei recenti

restauri, il complesso delle Terme Centrali, mai finora accessibile. In uno degli ambienti

di ingresso delle Terme è visibile il calco dello scheletro del bambino rinvenuto durante i

lavori.

Riapre al pubblico anche la Casa degli Amorini Dorati, al termine degli interventi di

manutenzione.

Gli straordinari ritrovamenti frutto dei nuovi scavi, tra cui quello della vasta

area del “cuneo” – posto tra la casa delle Nozze d’argento e il vicolo di Marco Lucrezio

Frontone – sono stati raccontati nel loro aspetto storico scientifico, ma anche più romantico

e legato all’emozione delle scoperte stesse, nel libro del Direttore del Parco Archeologico

di Pompei Massimo Osanna, che ne ha curato gli scavi.