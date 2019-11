Plastic Free: il progetto Gori arriva a Vico Equense

Gli alunni delle scuole primarie dicono addio alle bottiglie di plastica in classe. Nella campagna sarà coinvolta anche la Sarim

Vico Equense – Non si arresta l’impegno per l’ambiente e la sostenibilità del Comune di Vico Equense. Con una delibera di Giunta, l’Amministrazione guidata dal Sindaco Andrea Buonocore, ha aderito alla campagna ministeriale Plastic Free, per l’abolizione della plastica monouso, o più in generale a favore dell’educazione ambientale, portata avanti da Gori e destinato alle scuole primarie. Nel corso delle prossime settimane, infatti, saranno distribuite borraccine in alluminio da 400 ml agli alunni della scuola primaria, che saranno fornite dalle aziende Gori e Sarim: uno step importante e significativo, che rappresenta solo l’inizio di una serie di attività finalizzate a trasmettere le buone prassi. Per gli studenti anche visite guidate presso sorgenti e depuratori e la creazione di una piattaforma digitale su temi legati all’ambiente. “Questa partnership con Gori e Sarim – spiega il Sindaco Andrea Buonocore – è in linea con la politica e gli obiettivi dell’Amministrazione comunale e della maggioranza in tema di salvaguardia dell’ambiente, e attinente alle azioni svolte a sostegno della candidatura dell’Ente all’ambito riconoscimento della “Bandiera Blu”. Un ringraziamento particolare, – aggiunge Buonocore – in fine, va a Bartolo Staiano, che si occupa di demanio marittimo all’interno della cabina di regia, che ci ha aiutato nella realizzazione di questo progetto”. Nella campagna sarà coinvolta anche la Sarim, che supporterà l’iniziativa fornendo personale, mezzi e attrezzature. La società che si occupa della raccolta dei rifiuti urbani, ha consentito al Comune di Vico Equense di raggiungere ragguardevoli traguardi nella raccolta differenziata, tanto da meritare il primo posto tra i Comuni Ricicloni Campania nella fascia tra 15.000 e 50.000 abitanti, con una percentuale dell’83,51 per cento.