Pimonte anche il “Provolone del Monaco” alla Fattoria Zero della comunità Maria Fanelli

Pimonte, Monti Lattari ( Napoli ) #Fattoriazero “rinascere con gusto” è la produzione casearia a #kmzero da mucche agerolesi indigenissime della comunità terapeutica di recupero “Maria Fanelli” di Castellammare di Stabia. caciottine primosale, caciocavallo e taleggio e “Provolone del Monaco Dop” della Fattoria Zero di Pimonte. Straordinari i risultati di questa comunità che si occupa del recupero e del reinserimento in società di ex tossicodipendenti, ex detenuti e disagiati mentali. Fattoria Zero “rinascere con gusto” è legata a due cooperative sociali. Maria Fanelli Amarsi & Vivere , guidata da Raffaele Troiano, che si occupa di curare la stalla dei bovini di razza agerolese indispensabili per ottenere il latte giusto e Primavera Piccola Cooperativa Sociale che invece si occupa dei lavori che riguardano la caseificazione. Insomma qui i ragazzi si occupa di tutto il ciclo, dalla stalla, al casaro, alla conservazione fino alla vendita “rinascere con gusto” è proprio il giusto slogan.. Grandi davvero.