Piano di Sorrento Wind e Tim Down , danni enormi L’utilizzo delle linee telefoniche alle volte si fa un po’ più complesso del solito ed il tutto a causa dei disservizi e dei down di rete che colpiscono TIM, Wind, Vodafone, Iliad e 3 Italia. Sotto il periodo festivo è più facile incorrere in questo genere di problematiche, ma non è impossibile che esse intervengano anche nel corso dell’anno. Sono diverse le segnalazioni che spesso e volentieri costellano l’internet e, purtroppo, sono molti i clienti degli operatori nazionali che per diverse ore sono impossibilitati nell’uso dei servizi che pagano.

Ma a Piano di Sorrento la WIND è oramai da settimane che è down creando enormi danni a varie attività nella Penisola Sorrentina. Oggi è down anche la TIM da poche ore ,

Oggi è possibile individuare quando un operatore telefonico sta subendo dei down di rete in maniera efficiente e veritiera. A tale fenomeno, infatti, si può partecipare anche personalmente inviando una segnalazione in merito alla propria problematica. Di cosa stiamo parlando? Beh, di Downdetector. il sito appena citato fornisce dati in tempo reale in merito ad ogni down di rete in atto. Per capire come funziona, ora andremo ad analizzare le segnalazioni concernenti gli operatori telefon