Piano di Sorrento. Trentanove anni dal terremoto 1980: il ricordo degli studenti

Il terremoto dell’Irpinia del 1980 fu un sisma che si verificò il 23 novembre 1980 e che colpì la Campania centrale e la Basilicata centro-settentrionale.

Caratterizzato da una magnitudo di 6.8 con epicentro tra i comuni di Teora, Castelnuovo di Conza, e Conza della Campania, causò circa 280.000 sfollati, 8.848 feriti e 2.914 morti, purtroppo, 11 erano cittadini della penisola sorrentina.

Nell’intera Penisola Sorrentina ed in Campania il violento terremoto distrusse la tranquilla vita dei cittadini e procurò vittime e danni che, ancora oggi, a distanza di 37 anni riaprono ferite che mai cicatrizzeranno, era domenica alle ore 19.34 e, a quella prima scossa, ne seguirono altre.

Gli studenti hanno partecipato a questa giornata di memoria nella Sala Consiliare del Comune di Piano di Sorrento, per l’anniversario del terremoto del 1980. Alle 10:30 gli studenti si sono recati in Via delle Rose per la deposizione di un fiore in ricordo delle povere vittime coinvolte in questa catastrofe, prima di recarsi alla Chiesa di San Michele Arcangelo.

Foto e video: Sara Ciocio e Lucio Esposito