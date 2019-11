Da Piano a Sorrento traffico. Frana ad Arola. Benzinai aperti. La pioggia battente facilita il traffico. La notizia buona è che vi sono vari benzinai aperti nonostante lo sciopero. Piccola frana sulla Raffaele Bosco ad Arola di Vico Equense nei pressi di Torre Ferano. Vigilessa intervenuta ad aiutare un conducente con auto in panneca Via Bagnulo. Vi aggiorneremo come ogni mattina sulla viabilità. Ricordiamo strada chiusa a Positano verso Praiano per frana