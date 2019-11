Piano di Sorrento, il sindaco Iaccarino si attiva per palestra in via Legittimo. Domani Consiglio Comunale -ESCLUSIVA

Novità importanti per quanto riguarda Piano di Sorrento. Abbiamo parlato, infatti, con il sindaco Vincenzo Iaccarino per quanto riguarda l’istituto scolastico in via Legittimo. Una scuola che da anni ormai è oggetto di attenzione visto il suo stato che da alcuni (in particolare genitori di alunni) è stato definito di “degrado”.

“Ci stiamo muovendo per problemi che erano irrisolti da anni e che non abbiamo creato noi – ha detto Iaccarino – In particolare vogliamo riprendere alcuni progetti che erano fermi nei cassetti: vogliamo portare avanti il discorso della palestra. Siamo pronti ad accendere il mutuo per credito sportivo, a tasso zero. Lunedì parlerò personalmente col governatore De Luca per chiedere che venga approvato il progetto di efficientamento energetico”.

Il Consiglio comunale, ricordiamo, è previsto presso la sala consiliare ubicata al II piano della Casa Comunale, in sessione Straordinaria ed in prima convocazione per il giorno giovedì 28 novembre ore 16.00 ed, in mancanza di numero legale, in seconda convocazione per il giorno successivo.

Questo l’ordine del giorno completo:

1. Approvazione verbali sedute del 25.09.19 e 01.10.19;

2. Interrogazioni ed Interpellanze;

3. Mozione dei Consiglieri di minoranza per il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre;

4. Nota prot. com. n. 22122 del 08.11.19 Consiglieri comunali “Gruppo Podemos — si può fare” relativa all’Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona Penisola Sorrentina;

5. Comunicazione prelievo dal fondo di riserva;

6. Variazione di Bilancio 2019/2021 e variazione Programma triennale OOPP 2019/2021 elenco annuale 2019;

7. Approvazione del Bilancio Consolidato 2018 corredato dalla relazione della gestione, del gruppo amministrazione pubblica Comune di Piano di Sorrento;

8. Regolamento Commissioni Consiliari. Integrazioni;

9. Istituzione Commissione mensa scolastica. Regolamento. Approvazione

10. Riconoscimento debito fuori bilancio. Pagamento sentenza n. 1266/2019 Corte di Appello di Napoli. Giudizio civile Pollio S. c/ Comune;

11. Riconoscimento debito fuori bilancio. Pagamento sentenza n. 3291/2018 Giudice di Pace di Sorrento. Giudizio civile Trapani M. c/ Comune;

12. Riconoscimento debito fuori bilancio. Pagamento sentenza n. 160/2019 Giudice di Pace di Sorrento. Giudizio civile Acampora A. c/ Comune;

13. Riconoscimento debiti fuori bilancio. Pagamento spese di giudizio su sentenza n. 32136/2018 Giudice di Pace di Napoli su ricorso Avv. L. Romano;

14. Delibera n. 204/2019 PRSP Sezione Regionale di Controllo Corte dei Conti della Campania. Comunicazione;

15. Convenzione per lo svolgimento in forma associata dell’ Ufficio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Piano di Sorrento e Casola di Napoli. Proroga.