Piano di Sorrento. Questa mattina evento eccezionale nella sala consiliare del Comune dove il sindaco Vincenzo Iaccarino ha conferito un riconoscimento ad una famiglia carottese composta da ben cinque generazioni, partendo dalla trisavola Gilda Teresa del 1927, arrivando a Del Santo Mario del 1946, Del Santo Teresa del 1971, Di Martino Raffaele del 1992 e terminando con il piccolo Di Martino Christopher del 2019. Alla famiglia è stata donata una pergamena ricordo riportante una bella riflessione dello scrittore francese Alphonse de Lamartine: “Dio mio! Ho rimpianto spesso di essere nato! Ho desiderato spesso di indietreggiare sino al nulla, invece di procedere attraverso tante menzogne, tante sofferenze e tante perdite successive, fino a quella perdita di noi stessi che chiamiamo la morte. Tuttavia, anche in quei momenti nei quali la disperazione supera il ragionamento e nei quali si dimentica che la vita deve essere opera di perfezionamento di noi stessi, mi sono sempre detto: – Vi è qualche cosa che rimpiangerei di non aver conosciuto, ed è il latte di una madre, l’affetto di un padre e la comunanza di animo e di cuore con i fratelli. Sono le gioie ed anche le tristezze della famiglia! La famiglia, evidentemente, è un secondo noi stessi, esistente prima di noi e sopravviventeci con quello che vi è di migliore in noi: è l’immagine della santa e amorosa unità degli esseri, rivelata dal piccolo gruppo di esseri collegati fra loro, e resa visibile dal sentimento!”. E si conclude augurando alla famiglia, presente oggi qui con ben cinque generazioni, che l’albero piantato molti anni fa continui a dare frutti ed a rinnovare il miracolo della vita.

