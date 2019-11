Piano di Sorrento, si è spenta la cara Anna Scala di anni 90

La famiglia di Anna Scala di Piano di Sorrento piange la scomparsa della propria cara. Anna, vedova Valcaccia, aveva 90 anni, e lascia i figli, le nuore, il genero, i nipoti ed i parenti, affranti dal dolore per la perdita. La camera ardente sarà allestita domani, martedì 5 novembre alle ore 11:00 nella Congrega della SS. Annunziata a Piano di Sorrento. L’Eucarestia, invece, sarà celebrata il medesimo giorno alle ore 15:30 nella Basilica di San Michele Arcangelo in Piano di Sorrento, e la salma sarà inumata nel cimitero di Sant’Agnello. Positanonews abbraccia tutti i cari di Anna in questo momento difficile.