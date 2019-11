Piano di Sorrento, scooter in fiamme: le ipotesi

Continuano le ipotesi che riguardano la vicenda dell’incendio scoppiato ieri a Piano di Sorrento in Via Petrulo. Mentre le forze dell’ordine hanno posto sotto sequestro la zona interessata, si ipotizzano diverse cause che hanno scatenato la distruzione di molteplici scooter parcheggiati in strada. Possiamo supporre un probabile incendio partito da uno degli scooter parcheggiati, che poi si è diramato coinvolgendo gli altri mezzi a due ruote, oppure semplicemente qualche piromane ha provato soddisfazione nel veder bruciare migliaia di euro di scooter.