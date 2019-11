Piano di Sorrento, rottura di una condotta in strada: pericolo per la circolazione

Anteprima di Positanonews

Di recente una condotta ha subito una rottura provocando il riversamento di litri e litri d’acqua in Via Mortora San Liborio a Piano di Sorrento, nei pressi della siesta. Sono intervenuti tempestivamente i Vigili Urbani di Piano di Sorrento per gestire la circolazione ed evitare inconvenienti, poichè la strada è altamente rischiosa da percorrere, soprattutto per mezzi a due ruote. Al momento operano gli addetti della GORI per limitare i danni provocati finora da questa tubazione. Si spera in una rapida risoluzione del problema, intanto invitiamo tutti i guidatori a prestare la massima attenzione se si transita sul luogo dell’accaduto.