Piano di Sorrento. Prorogata la chiusura del plesso Piccolo Principe / Peter Pan / Carlo Colonna ai Colli di San Pietro per i danni riportati

Piano di Sorrento. Dopo la chiusura di oggi di tutte le scuole di ogni ordine e grado nel comune carottese per le avverse condizioni meteo, domani riprenderanno le normali attività scolastiche ad eccezione del plesso Piccolo Principe / Peter Pan / Carlo Colonna, ubicato in località Colli San Pietro. Il sindaco Vincenzo Iaccarino, infatti, con ordinanza n. 149 del 13 novembre 2019, ha disposto la proroga della sospensione delle attività scolastiche per tale plesso scolastico per danni da condizioni meteo avverse. L’istituto necessita di interventi di ripristino delle condizioni di accessibilità e di sicurezza, come accertato dal Tecnico Comunale. La sospensione delle attività nel plesso dei Colli di San Pietro si estenderà fino a venerdì 15 novembre.