Piano di Sorrento, i profumi dell’autunno al ristorante “Zio Sam”: accoglienza e cucina al top

Freddo e brutto tempo non possono essere che combattuti con buona cucina e calda accoglienza, e in questo “Zio Sam” a Piano di Sorrento è sicuramente leader.

La location ormai è ben nota, così come la splendida terrazza che affaccia sulla nostra costiera e parte del Golfo di Napoli, con il Vesuvio in bella vista. Sala interna di grandi dimensioni, che si presta al meglio ad eventi e cerimonie: Zio Sam, infatti, è ormai arcinoto per i suoi pranzi e cene di Capodanno, Pasqua e ferragosto, spesso con menù fissi, ottima musica e la magica accoglienza che non manca mai.

Ma a prescindere da quanto sopracitato, quello che veramente merita è sicuramente la cucina. Qui si possono gustare pietanze preparate rigorosamente con prodotti genuini, che seguono la stagionalità, in larga parte coltivati direttamente dai proprietari e serviti ai clienti. Tanti prodotti a chilometro zero, con una ristorazione a base di grandi classici della cucina italiana e partenopea, sia di mare che di terra, come ad esempio la fantastica pasta e fagioli con le cozze, oppure carne alla brace e l’immancabile pizza napoletana, un must del ristorante. Magiche anche le zuppe, che di questo periodo sono d’obbligo.

Vasta anche la scelta dei vini, prevalentemente campani.

Trovi Zio Sam in Via Caposcannato 1, Colli di San Pietro – 80063 Piano di Sorrento.

Info e contatti al numero 081 533 3472 .