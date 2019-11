Piano di Sorrento. Preoccupazione per i lavori in Biblioteca Comunale, inevitabile la chiusura?

Piano di Sorrento. C’è grande preoccupazione per i lavori che interesseranno la Biblioteca Comunale della città. Da circa tre mesi il Centro Culturale, nei locali sottostanti la Biblioteca, è chiuso in attesa degli interventi, anche se per il momento sono stati effettuati solo dei carotaggi. Si tratta di locali di grande importanza per la vita culturale, sede di tantissime iniziative, dalle conferenze al teatro, alla presentazione di libri ed incontri culturali. Ma anche la Biblioteca Comunale è a rischio chiusura per poter effettuare i lavori necessari e divenuti oramai improrogabili. La Biblioteca Comunale di Piano di Sorrento è una delle più importanti e ricche della penisola sorrentina ed ogni giorno è frequentata da centinaia di ragazzi non solo della penisola ma anche dei paesi vicini, come ad esempio Positano e Castellammare di Stabia. Un punto di riferimento per tanti giovani che ne hanno fatto un luogo di aggregazione oltre che di studio. Ma adesso i lavori rischiano di far chiudere i locali per un lungo periodo, con una ripercussione negativa sulla vita cittadina. Sui tempi necessari per i lavori e sulle modalità con le quali saranno eseguiti ci sono ancora molti dubbi. L’ideale sarebbe programmare degli interventi in lotti, scongiurando la chiusura totale della Biblioteca in modo da consentire il prosieguo delle attività, pur se in spazi ridotti. Oltre alla Biblioteca Comunale Piano di Sorrento può vantare un’altra eccellenza, il Centro Polifunzionale da poco inaugurato nei locali dell’Istituto Nautico “Nino Bixio”. Un centro all’avanguardia, con grandi spazi e grandissime potenzialità. Basti ad esempio ricordare che è l’unico centro in penisola sorrentina in cui è possibile incidere musica. Un fiore all’occhiello della realtà carottese ma del quale ancora non si conosce con esattezza il tipo di gestione che verrà fatta. Al momento non è stato ancora utilizzato moltissimo ed è un vero peccato perché delle strutture così importanti ed anche all’avanguardia rischiano di diventare obsolete e deteriorarsi se non vengono valorizzate nel modo giusto, considerato anche l’investimento economico fatto per poter realizzare un centro simile.