Piano di Sorrento, nuova location per la Pasticceria “Da Brillante”!

Finalmente una bella notizia per gli amanti della buona cucina, in particolare pasticceria. La storica pasticceria di Piano di Sorrento, “da Brillante”, è ufficialmente attiva nella nuova sede: da questa mattina, infatti, si potranno gustare le prelibatezze che tanto conosciamo in via Rivolo San Liborio 17, nei pressi del caseificio Scala.

Una sede del tutto rinnovata, luminosa e ampia che mette ancora di più in risalto i dolci che hanno reso nota in tutta la Penisola Sorrentina e non solo questa pasticceria.

Un fortissimo in bocca al lupo!