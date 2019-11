Piano di Sorrento, “Le Tre Arcate”: cucina tradizionale all’insegna della simpatia

Ci siamo imbattuti, per nostra grazia, nel ristorante “Le Tre Arcate” a Piano di Sorrento. Un locale speciale, in primis per la gentilezza dello staff: non è stato facile, infatti, ricevere lo staff di Positanonews, praticamente al completo, con la massima professionalità e simpatia.

“Le Tre Arcate” propone la cucina della migliore tradizione campana, rivisitata in maniera egregia in chiave contemporanea dallo chef Salvatore Accietto. I profumi che si possono avvertire nel ristorante sono già dimostrazione della bontà e genuinità degli ingredienti: i piatti seguono alla perfezione la stagionalità dei prodotti, garantendo il massimo della qualità. Come detto, punto forte è sicuramente l’accoglienza, grazie alla famiglia di Alessandro Russo e dei camerieri tutti.

Il Ristorante segue la filosofia SlowFood e utilizza prodotti dei presidi. Speciali sono i prodotti di pesce, sempre freschissimo e per cui si da precedenza a prodotti del territorio, ma non possiamo non citare i dolci, altro punto forte de Le Tre Arcate: davvero fantastica la delizia al limone.

Per quanto riguarda la location, questa è stata ristrutturata in stile dehors sostituendo l’originaria terrazza giardino. Si è venuto a creare un ambiente confidenziale ed elegante allo stesso tempo. La parte centrale della copertura, apribile elettricamente, rende gradevoli le serate estive. La climatizzazione e la buona realizzazione architettonica ne consentono un confortevole utilizzo per tutto l’anno.

Da provare assolutamente.

Contatti –

Il ristorante si trova in piazza Cota n°9, Piano di Sorrento

Tel. 081 5321849

www.letrearcate.com