Piano di Sorrento. L’appello sui social: “Concediamo la cittadinanza onoraria a Liliana Segre”

Liliana Segre, la senatrice a vita nominata tale nel 2018 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è una superstite dell’Olocausto e attiva testimone della Shoah italiana.

“Era molto difficile per i miei parenti convivere con un animale ferito come ero io: una ragazzina reduce dall’inferno, dalla quale si pretendeva docilità e rassegnazione. Imparai ben presto a tenere per me i miei ricordi tragici e la mia profonda tristezza. Nessuno mi capiva, ero io che dovevo adeguarmi ad un mondo che voleva dimenticare gli eventi dolorosi appena passati, che voleva ricominciare, avido di divertimenti e spensieratezza.”

Ora, dopo la cittadinanza onoraria concessa a Liliana nella città di Diamante, i cittadini della Penisola spingono per concederla anche nel nostro paese. Dopotutto non ci si può non schierare dalla parte dell’umanità, delle minoranze, della nostra Costituzione, che le riconosce e tutela, dalla parte di Liliana Segre.

Ecco l’appello lanciato su Facebook da Domenico Cinque, di Piano di Sorrento: “Bisogna scegliere da che parte stare, da quella di Liliana Segre contro le barbarie del razzismo, o da quella di quei 98 senatori. Per questo lancio un appello ai consigli comunali italiani, a partire da quello del mio paese Piano di Sorrento, di concedere la cittadinanza onoraria a Liliana Segre in occasione della prossima giornata della memoria. E’ ora di scegliere ed io so da che parte stare… e voi?”