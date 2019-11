Il 4 Novembre 1918 entrò in vigore l’armistizio che mise fine alla Prima Guerra mondiale. Per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della Patria, il 4 Novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione del «Milite ignoto» all’Altare della Patria di Roma e, l’anno dopo, quella giornata fu dichiarata Festa nazionale.

Tante le iniziative organizzate per commemorare il Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate: “Caserme Aperte” e “Caserme in Piazza”, esibizioni di Bande e Fanfare di Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza. Inoltre, in tutti i comuni capoluoghi di provincia, e in quelli nei quali si registra una significativa presenza di reparti delle Forze Armate, si svolgerà la cerimonia dell’alzabandiera.

Questa mattina a Piano di Sorrento, il ricordo dei caduti in guerra ha avuto inizio con il concerto alle ore 9:00 a cura della Banda di Sorrento, portando in giro per la città le note dell’inno italiano e non solo. Mentre alle ore 10:15 sarà celebrata, nella Basilica di San Michele Arcangelo, la Celebrazione Eucaristica in suffragio dei Caduti in guerra, al termine della quale partirà un corteo alla volta del Monumento ai Caduti, in Piazza Cota, dove sarà deposta la corona di alloro.

Foto e video: Sara Ciocio per Positanonews