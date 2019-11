Piano di Sorrento. La castagna- conferenza con degustazione all’UNITRE

Mercoledi 4 dicembre 2019, ore 17.00, presso la Biblioteca Comunale di Via Delle Rose, nella Sala Delle Associazioni, l’UNITRE organizza una conferenza sul frutto per eccellenza dell’autunno, le castagne. La prof Michelina Ruocco della Università Federico II Facoltà di Agraria, con sede a Portici, ci parlerà delle caratteristiche organolettiche , della cultura e della lotta biologica, insomma per formare e informare i nostri soci. A seguire le signore master chef dell’UNITRE, Maria Grazia Cocurullo, Sisa, Teresa Parlato, nella stanza del gusto, in una ottica five sense immersion, offriranno piccolo assaggio a base di castagne con partecipazione libera e prenotazione necessaria.

La dr Michelina Ruocco svolge ricerche nell’ambito del controllo biologico delle fitopatie. In questi ultimi anni l’attività di ricerca è stata focalizzata allo studio delle interazioni tra microrganismi benefici, patogeni e piante, al fine di ampliare le conoscenze sui meccanismi alla base delle attività di bio-controllo per lo sviluppo di nuove biotecnologie.

Gli approcci scientifici si basano su analisi in vitro ed applicazioni in vivo, in particolare vengono condotte: