Piano di Sorrento, guerra tra l’ing. Maresca e il Comune: arriva la diffida dopo il bando

Continua la battaglia legale tra il Comune di Piano di Sorrento e l’ingegner Graziano Maresca. Dopo la notizia del mancato reintegro, con la vittoria della Causa da parte dell’Ente, a marzo scorso, in seguito alla causa vinta presso il Tribunale di Torre Annunziata, ora una nuova puntata della telenovela.

Ricordiamo che l’ingegnere si era opposto al provvedimento col quale il Comune gli impediva di tornare in servizio. Maresca aveva continuato la sua battaglia in Tribunale, ma il Comune di Piano aveva indetto lo stesso un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di Istruttore direttivo

tecnico, posizione resasi vacante in seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta nei confronti dello stesso Maresca.

La cosa non è andata giù a quest’ultimo che ha deciso di inviare, tramite il suo legale, una diffida, nei confronti del Comune, per “sospendere immediatamente il concorso in parola e di seguito a revocare il bando per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di Istruttore direttivo tecnico e avvisa che, in mancanza, adirà tutte le opportune vie a tutela dei propri diritti”. Come si legge nel documento, Maresca fa espressa riserva di agire separatamente per ottenere il ristoro di qualsiasi danno che dovesse subire dall’espletamento del concorso in parola.