Piano di Sorrento, guasto ad una centralina Wind: centinaia di utenti senza internet e telefono

Ancora problemi per quanto riguarda internet e il servizio telefonico in Penisola Sorrentina. Nella fattispecie, questa mattina si registrano disagi a Piano di Sorrento. Come noi stessi abbiamo avuto modo di verificare, una centralina è andata in tilt, per non si sa quali motivi, lasciando sotto scacco centinaia di utenti della zona, rimasti attualmente senza internet e telefono.

E’ davvero tragicomica la situazione sul territorio. Troppo spesso ci troviamo a dover segnalare guasti e disservizi legati ad internet, sia in Penisola Sorrentina che in Costiera Amalfitana. E poi si parla di potenziare la linea, quando non si riesce neanche, spesso e volentieri, a garantire un servizio adeguato.

Stando a quanto appreso, il disservizio dovrebbe essere risolto non prima di domani. Vi terremo comunque aggiornati per eventuali novità.