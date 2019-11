Piano di Sorrento gatto incastrato in motore di auto al Camping dei Pini . Salvato da Vigili del fuoco e meccanico. C’è voluta una vera e propria task force per salvare un gatto incastrato in un motore di un’auto al Camping dei Pini. La proprietaria dell’auto era andata in piscina e al ritorno ha sentito un miagolio di un gatto. Sia come sia hanno provato in tutto i modi ad estrarlo con l’aiuto dello staff dei Nuotatori del Golfo e del noto campeggio. Allora sono intervenuti di Caschi Rossi di Via dei Platani, ma è stato necessario trasportare l’auto da un meccanico che ha dovuto metterla sul ponte per poter riuscire a recuperare il gatto .