Piano di Sorrento, in fiamme diversi motorini in via Petrulo

Caos questa notte a Piano di Sorrento. Diversi motorini, infatti, hanno preso fuoco in via Petrulo: uno scenario davvero sconvolgente quello a cui hanno dovuto assistere i cittadini della zona questa mattina. Le immagini stanno girando sui social: ancora non è chiaro per quale motivo i mezzi abbiano preso fuoco, per ora non si esclude ovviamente alcuno scenario. Già si sta indagando per capire le ragioni dell’incendio che ha coinvolto almeno una decina di motorini parcheggiati. Atto vandalico, oppure no, la zona ora è sotto sequestro.