Piano di Sorrento. Euronics Mastellone si prepara per il Black Friday del 29 novembre

Anche Euronics ha dato il via ai preparativi in vista del Black Friday 2019. La catena di distribuzione nello specifico ha annunciato che per tutto il weekend sarà disponibile il “Black to the Future I”, che propone tanti sconti fino al 17 Novembre. Invece, il 2 dicembre, sarà il Cyber Monday, il cosiddetto Black Friday dell’elettronica.

Le offerte abbracciano principalmente il settore della tecnologia, come di tradizione del Black Friday, svariando dai classici smartphone di casa Xiaomi fino al top della telefonia con l’iPhone 8 scontato del 16%. Per coloro che sono interessati agli indossabili invece il Samsung Gear Fit E del 2019 viene proposto al 50% di sconto. Per quanto riguarda invece i dispositivi d’elettronica ed informatica abbiamo il MacBook Air e vari monitori a prezzi davvero vantaggiosi.

Insomma, davvero di tutto per gli appassionati di tecnologia e non solo. Ottime occasioni soprattutto in vista del prossimo Natale per chi vuole portarsi avanti con i regali.

Euronics Mastellone si trova a Piano di Sorrento in Via delle Rose 69, 80063 – tel 0818786504