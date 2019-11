Piano di Sorrento. Questa mattina Elisa Isoardi a Villa Fondi per il Premio Agnese. Un evento attesissimo per il Forum sul Turismo, ma l’attenzione è sulla Isoardi e sul suo futuro con o dopo la Prova del Cuoco. L’evento è promosso dalla Fondazione Biagio Agnes e dalla Scabec (Società Campana Beni culturali), è giunta alla sua IV edizione e si terrà fino a domenica 24.

Tra i temi trattati, spiccano le identità culinarie come attrattore per il territorio. La manifestazione, ricordiamo, si avvale del patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, della Regione Campania, del Comune di Sorrento, del Comune di Piano di Sorrento, di Federturismo Confindustria, di Federalberghi e Federalberghi Campania.

Positanonews ha intervistato Elisa Isoardi, ex modella e conduttrice Rai della Prova del Cuoco: “Il cibo è tradizione, e dalla tradizione va al territorio. I grandi chef sono ambasciatori del territorio. Bisogna rispettare la stagionalità affinché il cibo diventi la nostra salute e la nostra medicina.” – conclude la Isoardi.