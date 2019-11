Piano di Sorrento. Domenica 10 novembre il Mercato della Terra con un laboratorio dedicato all’olio Evo ricavato dagli olivi di Villa Fondi

Piano di Sorrento. Domenica 10 novembre nuovo appuntamento con il “Mercato della Terra” di Slow Food. Un’iniziativa che riscuote sempre grande successo e partecipazione di visitatori e che domenica prossima ospiterà un laboratorio del gusto interamente dedicato all’olio Evo. Il 10 novembre, a Piano di Sorrento, torna il mercato di Slow Food con un laboratorio del gusto dedicato all’olio Evo. L’appuntamento è come sempre presso il mercato ortofrutticolo di Piazza della Repubblica con inizio alle ore 09.00. Alle 11.00 comincerà il laboratorio sull’olio ricavato presso il frantoio Pontecorvo dalle olive degli alberi del parco di Villa Fondi, raccolte nei giorni scorsi dai bambini dell’Istituto Comprensivo di Piano di Sorrento. La procedura prevede che, una volta raccolta le olive, vengano portate entro poche ore presso il frantoio dove avviene la molitura, ovvero l’estrazione dell’olio senza sottoporre le olive ad alcun trattamento chimico. Domenica 10 novembre, come sempre, sarà presente anche uno stand di Penisola Verde dove si potrà conferire l’olio esausto. Verrà fatto assaggiare l’olio Evo della Penisola Sorrentina degli ulivi di Villa Fondi, in quest’occasione messo a confronto con l’olio normalmente presente nella GDO. Ad accogliere i visitatori saranno più di venti piccole aziende della Penisola Sorrentina e di tutta la Campania, con i loro prodotti di stagione, perché fare la spesa con Slow Food è buono, pulito e giusto! Per tutte le informazioni: Rosa Russo: 3393724075 info@slowfoodcostierasorrentina.it