Piano di Sorrento, crolla parte di muro in via Cavoniello: chiusa la strada

Il maltempo di questi giorni ha creato diversi disagi in Penisola Sorrentina. A Piano di Sorrento, a causa dell’intensità e della furia delle piogge si è verificato il crollo, sulla sede stradale di Via Cavoniello, precisamente nel tratto sottostante il Parco Arancia, in Via dei Platani, di materiale tufaceo di rivestimento di un tratto di muratura.

Il Comune, come ha comunicato poco fa, ha stabilito che vi sia, fino alla definitiva sistemazione del tratto di muro in questione esiste, un pericolo per la circolazione pedonale e veicolare. Si è ritenuto opportuno, quindi, per salvaguardare la pubblica incolumità e per consentire i lavori di ripristino, prevedere un diverso dispositivo di traffico sulla via.

Già nell’immediatezza del fatto personale di questo Comando aveva provveduto adelimitare ed a transennare in modo provvisorio la zona interessata.

Ecco perché il Comune ha deciso che in Via Cavoniello nel tratto sottostante il Parco Arancia, sia istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, con decorrenza immediata e fino al cessato pericolo e completo ripristino del tratto di muro dissestato che dovrà essere certificato da adeguata relazione tecnica.

– Vista la ridotta larghezza della carreggiata, viene disposto altresì, il divieto di transito pedonale nella sola area interessata dal dissesto che verrà opportunamente individuata e delimitata dal locale Ufficio Tecnico comunale; Le presenti prescrizioni avranno efficacia fino ad eliminazione del pericolo.