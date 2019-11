Piano di Sorrento. Cristina D’ Esposito moglie del sindaco Iaccarino nel PD “Aspetto di vedere le carte”. La dottoressa D’Esposito non è rimasta con le mani in mano , entrata nel PD, come anticipato da Agorà, con l’ingegner Marisa Fiorentino, rafforza la componente pro Iaccarino che vede Maria Laura Gargiulo appoggiare il sindaco. Il rinnovo della stessa ha avuto un dibattito interno visto che ha appoggiato il sindaco , mentre Antonio D’Aniello è andato all’opposizione. E’ stato necessario l’intervento del provinciale da Napoli. Insomma situazioni di contrasti diffusi che riguardano il partito democratico in Campania, con situazioni limite, come a Castellammare di Stabia, dove c’è stato il commissariamento o da definire come Meta, dove l’ex segretario Paolo Trapani è passato con Renzi. Il PD doveva avere un progetto alternativo all’amministrazione, ma ora non sarà facile, a questo punto . “Credo che qualsiasi partito avrebbe accettato l’iscrizione di una persona valente come la Gargiulo ad occhi chiusi, ci sono situazioni che vanno definite – dice la d’ Esposito -. Bisogna ragionare in base al regolamento , che ancora non ho visto, come ancora non ho visto i verbali.”. Insomma ci si prepara alla battaglia elettorale e la dottoressa D’Esposito darà filo da torcere “Bisogna smuoversi, certi meccanismi sono sclerotizzati, per questo il partito non cresce”