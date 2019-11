Da Piano a Sorrento il Corso Italia diventa un fiume, temporali fra Ravello e Positano. Campania sotto la pioggia. Positanonews sta seguendo le condizioni meteo e viabilità della Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana come facciamo ogni mattina. Questa domenica consigliamo a tutti di non uscire se non necessario, anche se non risultano problematiche gravissime per la direttrice principale da Vico Equense a Castellammare di Stabia ( area con Pompei sempre a rischio allagamento col Sarno ) per l’autostrada Napoli Salerno, dalle foto e dai video potete capire che le precipitazioni sono molto intense con i rischi che ne conseguono. Mareggiate anche in Costa d’ Amalfi e Capri. Vi aggiorneremo in caso di novità

Nella foto Piano di Sorrento Siesta Corso Italia allagato verso Sant’Agnello