Piano di Sorrento concerto per i Defunti a San Michele . Questa sera commozione nella Basilica di San Michele con don Pasquale che ha organizzato un concerto con Maurizio Aiello e Castellano seguito con video di Lucio Esposito e Sara Ciocio

Pubblichiamo il post di Peppe Coppola Photo 105. Sul canale you tube e la pagina facebook di Positanonews l’evento

Nel cuore, oggi, ci sono i nostri cari che ci hanno ormai lasciato. Dedichiamo a loro ogni nostro pensiero, ricordo e affetto e soprattutto pensiamo a loro come persone vive e felici nel Regno di Dio.

Sabato 2 Novembre 2019

COMM. DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI

La pietas verso i defunti risale alle origini dell’umanità. Già in epoca cristiana, nelle catacombe, i cristiani disegnavano sulla parete della tomba, in cui era deposto il loro congiunto, la figura di Lazzaro, riportato in vita dal Signore. Nel X secolo, si diede inizio al rito liturgico della Commemorazione dei fedeli defunti, derivazione dell’abitudine monastica di dedicare un intero giorno dell’anno alla preghiera per tutti gli estinti. La Chiesa, come Madre di tutti i fedeli suoi figli, desidera sempre sentirli stretti in un unico abbraccio, così prega per i vivi e per i morti, anch’essi vivi nel Signore. Deduciamo che l’amore materno della Chiesa è più forte della morte. Il 2 Novembre ci dà l’occasione di riflettere sulla realtà delle cose e soprattutto, di porre l’attenzione sulla caducità della vita. Con indifferenza ci passano davanti le cose, le persone e il tempo, senza lasciare traccia alcuna nel nostro mondo interiore: tutto scompare, perché lo viviamo con superficialità. La vita è un continuo passaggio, una continua trasformazione che ha come elemento primo il tempo. Il tempo vive con noi le nostre gioie e i nostri dolori, assiste nel suo trascorrere, aiutandoci a comprendere che ogni cosa passa. E il cammino della vita, giorno dopo giorno, si consuma e il nostro tempo si esaurisce. In questo giorno, è importante ritornare a riflettere sulle cose essenziali dell’esistenza e sui valori autentici, per essere pronti all’incontro con Dio Amore. Nella luce di Dio, la morte è un passaggio dalla terra al cielo, un dolce incontro col Padre e gli Angeli verso la vita eterna.