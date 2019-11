Piano di Sorrento, complimenti per intervento dei vigili questa mattina in Via Cavone

Piano di Sorrento. I nostri vigili urbani dimostrano quotidianamente notevoli abilità nella gestione del traffico che ogni giorno opprime penisola sorrentina e costiera. In particolar modo questa mattina di inizio settimana a Piano di Sorrento che sembrava essere eccessivamente caotica, soprattutto in Via Cavone. I vigili urbani sono immediatamente intervenuti a gestire il traffico con grande destrezza ma anche coraggio, considerato l’innumerevole flusso di veicoli che transita ogni secondo. Un incrocio fondamentale, davvero complicato da gestire, e per questo i complimenti di Positanonews vanno ai vigili che spesso vengono criticati, ma svolgono un ruolo fondamentale in una terra sommersa quotidianamente dai veicoli. In questo caso da 15 anni Positanonews chiede i controlli in questa arteria, o semafori , una rotatoria. L’incrocio fra Via dei Platani e il Cavone è davvero un punto a rischio. Dunque complimenti al sindaco Iaccarino, al comandante Galano e alla vigilessa che ha operato per questo meritorio compito che permette la prevenzione di incidenti ed è fondamentale per la sicurezza.