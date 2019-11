Piano di Sorrento. Ci lascia il Comandante Calogero Volpe, aveva 71 anni

Piano di Sorrento in lutto per l’improvvisa scomparsa, all’età di 71 anni, del Comandante Calogero Volpe, un uomo amato e stimato da tutti per la sua grande bontà. A darne il doloroso annuncio la moglie Rosanna, i figli Salvatore e Matilde, il genero Orlando, la nuora Ana, gli adorati nipotini Colomba, Aniello e Sarah, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti. La camera ardente è stata allestita oggi nella Cappella di Sant’Agostino a Trinità ed il rito funebre sarà celebrato domani venerdì 8 novembre alle ore 15.00 nella Chiesa parrocchiale della SS. Trinità. Dopo l’ultimo saluto il Comandante Calogero Volpe riposerà nel cimitero di Meta. La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia in questo momento di estremo dolore.