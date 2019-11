Piano di Sorrento. “Choco market in tour”, cioccolato artigianale in Piazza Cota dal 22 al 24 Novembre 2019

Piano di Sorrento. In Piazza Cota è in arrivo la manifestazione che ha come scopo la promozione del consumo consapevole e responsabile del buon “Cioccolato Artigianale”. Il tour choco market ormai da anni viaggia in lungo e in largo attraverso lo stivale portando questo goloso prodotto dalle mille proprietà benefiche direttamente dal produttore al consumatore che rappresenta il vero fiore all’occhiello della categoria. L’obiettivo che i Maestri Artigiani Cioccolatieri intendono perseguire con questa iniziativa è quello di informare il grande pubblico, in particolare i giovani, sull’importanza del consumo del cioccolato prodotto artigianalmente. E’ risaputo che il cioccolato industriale, dovendo durare a lungo nel circuito della grande distribuzione, deve necessariamente contenere – ahimè – additivi, conservanti e zuccheri in quantità altamente nocivi alla salute mentre l’artigianale, prodotto in modeste quantità e di breve durata, oltre a conservare in sé tutto l’aroma ed il sapore originale del cacao, è ricco di proprietà benefiche come i flavonoidi, sostanza altamente antiossidante. Non a caso il cioccolato era considerato dai Maya il “Cibo degli Dei”, in quanto oltre ad essere buono al palato è, come abbiamo detto, antiossidante ma soprattutto antidepressivo, cardioprotettore ed acceleratore del metabolismo. Negli stand dei cioccolatieri troveremo golosità e tanta creatività nate da mani sapienti, dalle forme più originali ai classici ed intramontabili prodotti ripieni per palati sopraffini. Piazza Cota sarà letteralmente invasa dal profumo intenso del buon cioccolato che accoglierà sia i grandi che i più piccoli.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Piano di Sorrento, rimarrà aperta dal 22 al 24 novembre dalle ore 10:00 a notte.

Choco Market, la Festa del Cioccolato Artigianale in Piazza sarà il punto d’incontro della Città per assaporare il gusto del cioccolato “vero”!