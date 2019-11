PIANO DI SORRENTO CELEBRAZIONI PER IL 4 NOVEMBRE.

Positanonews con i suoi inviati seguirà in diretta la manifestazione che prevede la Santa Messa nella Chiesa di San Michele alle 10.00 e a seguire la sfilata fino in Piazza Cota per la deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti. I primi ad ascoltare l’inno d’Italia sono stati gli ospiti della casa di Riposo di Piano, già alle nove la Banda diretta da Giuseppe è in giro per le strade del paese.

4 novembre 2019. Casa di riposo S. Michele. Pubblicato da Positanonews su Lunedì 4 novembre 2019