Piano di Sorrento in caos. Lavori sul Corso Italia: per ora si circola regolarmente

Questa mattina Piano di Sorrento si è risvegliata con i lavori in corso proprio all’inizio della strada principale, all’altezza del supermercato TreEsse. I lavori interessano il manto stradale, che dalle prime luci dell’alba di questa mattina ha visto le operazioni di fresatura dell’asfalto precedente, bloccando il traffico sul Corso Italia e deviandolo per Via Cavone. Da alcuni minuti invece, i lavori sono in una fase di stallo e si circola regolarmente, anche se non è chiaro se si proseguirà con le operazioni deviando nuovamente il traffico.