Piano di Sorrento in campagna elettorale, sfida Iaccarino – Ruggiero. Raffaele Esposito all’opposizione: “I problemi sono altri”

A Piano di Sorrento già c’è aria di campagna elettorale. La sfida sembra proprio essere fra Giovanni Ruggiero e Vincenzo Iaccarino, i quali cominciano a sondare il territorio in vista delle prossime elezioni. Tra i papabili candidati alle future consultazioni delle amministrative, si stanno alimentando rumors sul ritorno dell’ex sindaco Giovanni Ruggiero. Dopo un anno lontano dalla politica, Ruggiero potrebbe candidarsi a diventare l’ago della bilancia nelle prossime elezioni. L’ex sindaco ha recentemente dichiarato di non essere in lizza per le future elezioni, poiché “Sta pensando alla scuola”, ma in realtà sembra che qualche cosa si stia già muovendo in Penisola Sorrentina.

Intanto ecco le parole di Raffaele Esposito di “Podemos”, la principale forza di opposizione: “Sono già stato candidato Sindaco ed ho una forza autonoma, non so come e con chi schierarmi ma sicuramente non con Ruggiero. Ho già contestato la sua politica sul fare o non fare le cose. Però i problemi sono altri – prosegue Esposito – poiché l’Italia sta attraversando un momento difficile. Si pensava che determinate onde fossero passate, ma il recente episodio della Senatrice Liliana Segre che ha bisogno di una scorta a causa delle discriminazioni razziali, dimostra il contrario. Coloro che seguono un partito come la Lega che ci accusa di essere terroni fa davvero riflettere – conclude Esposito – Soprattutto riguardo ai giovani che seguono questa tipologia di onde politiche. Ed è alquanto preoccupante”.