Piano di Sorrento. Il calendario delle attività dell’Unitre per il mese di Novembre

Piano di Sorrento. Sempre interessanti le proposte dell’Unitre Penisola Sorrentina che spaziano in vari settori a coprire molteplici interessi. Ecco il calendario delle attività per questo mese di Novembre, con appuntamenti nella Biblioteca Comunale di Via delle Rose:

Lunedì

Creazioni artistiche Bijuox con Antonità Chomé alle ore 16.00

Lavori a maglia con Teresa Parlato alle 16.00

Tedesco con Schaefer Ingrid alle 17.00

Incontro col giardiniere con Nello Trapani alle 18.00

Martedì

Ginnastica dolce con Cinzia Russo alle 10.30

Inglese con Rosa Mauro alle 16.00

Spagnolo con Francisca Toledano alle 17.00

Conversazione con Prof. Elio Angrilli alle 18.00

Mercoledì

Il 6 novembre “Il tempo nella rete – Escursioni filosofiche e spunti di riflessione” con Luigi Russo alle 17.00

Il 13 novembre “A tavola con Leonardo” con Lucio Esposito, Sisa, Teresa e Maria Grazia elle 17.00

Il 20 novembre “Pianifica la mente, metti in conto i tuoi sogni” con Giuseppe De Maio alle 17.00

Il 26 novembre “Canzone napoletana” con Oliva, Pussumato ed Enzo alle 17.00

Giovedì

Ginnastica dolce con Cinzia Russo alle 10.30

Teatro con Franco Cristallo alle 16.00

Venerdì

“L’arte di ascoltare i battiti del cuore” con Lucio Scibilia alle 16.00

Francese con Ute Puchmelter alle 17.00

Sabato

Burraco alle 16.00