Piano di Sorrento. Auguri a Mario Pontecorvo, da tutti conosciuto come “Mario e miez a Chiana”, per i suoi 90 anni

Piano di Sorrento. Ieri, mercoledì 20 novembre, è stata una giornata di grande festa e felicità per Mario Pontecorvo, conosciuto da tutti come “Mario e miez a Chiana”, che ha spento 90 candeline, circondato dall’affetto e dall’amore della sua famiglia. La redazione di Positanonews si unisce al coro di auguri per Mario in occasione di questa giornata così importante.