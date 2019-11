Piano di Sorrento. Anche da Euronics Mastellone impazza il Black Friday

Anche Euronics ha dato il via agli enormi sconti del Black Friday 2019. La catena di distribuzione per tutto il weekend propone tanti sconti fino al 2 dicembre con il Cyber Monday, il cosiddetto Black Friday dell’elettronica.

Tra le numerosissime offerte troviamo molti smartphone a prezzi stracciati, dal gioiello di Cupertino, l’iPhone XR a 695€ anzichè 949, fino ad arrivare a smartphone davvero convenienti come il Huawei a soli 99€. Huawei propone anche gli smartwatch in 3 modelli, di cui il Watch GT Active scontato di 80€!

La vera offerta che subito salta all’occhio, per gli appassionati di informatica, è un notebook HP a soli 249€, prezzo che comprende anche un mouse HP, cuffie, modem 3g e custodia per il laptop!

Inoltre, in occasione del Black Friday, solo per i giorni 29-30 Novembre e 1 Dicembre, Euronics Mastellone comunica che verranno scontati tutti i telefoni cellulari e accessori (ad esclusione dei prodotti Apple e Samsung S10 e S10+)… Insomma, davvero di tutto per gli appassionati di tecnologia e non solo. Ottime occasioni soprattutto in vista del prossimo Natale per chi vuole portarsi avanti con i regali.

