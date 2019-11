Piano di Sorrento . Alla scuola di Danza Patty Schisa Il premio più prestigioso del “ GrandPrix de la Danse 2019 ”

Piano di Sorrento . Gran successo per laScuola di Danza Patty Schisa all’ ottava edizione del concorso internazionale di danza GrandPrix de la Danseorganizzato e diretto daDino Carano, che si è tenuto presso il Teatro Caivano Arte nei giorni 16 e 17 novembre scorsi.Tantissime le scuole partecipanti, arrivate da ogni parte d’Italia e d’Europa, e molti i premi assegnati nelle 6 categorie in concorso per i 4 stili di Danza previsti : Danza Classica, Danza Contemporanea, Modern-Jazz e Hip-hop . Gran lavoro anche per la commissione di livello internazionale, presieduta da Clarissa Muccidell’ AccademiaNazionale di Danza, che ha assegnato il premio più prestigioso del concorso,quello per “l’innovazione coreografica ”a Valentina Schisa, per la coreografia “Saltimbanco“interpretata da un gruppo di allieve della scuola,anch’esse premiatecon il 1° premioper la Danza Contemporaneanella categoria seniores. Oltre a vari altri premi assegnati per la danza classica e contemporaneanelle categorie solisti e gruppiseniores e juniores. Le Allieve e gli allievi premiati sono stati :Per la danza classica nella categoria solista Claudia Rispoli. Per la danza contemporanea nella categoria gruppi juniores Casola Alessia, Rossella Longobardi, Marianna Napolitano, Claudia Rispoli,Antonino, Antonio, Raffaele e Rosario Milano,Per la danza Contemporanea nella categoria gruppi senioresNatalia Cuomo, Ilaria D’Urso, Chiara DeGregorio, Francesca Giordano, Erika Mastromano, Alessandra Moretti, Alena Paone, Giada Persico, Federica Primo eLina Vizzi. La scuola arrivata al suo 42° anno di attività, consente agli allievi una preparazione ampia e completa grazie alle scelte didattiche e tecniche che prevedono lo studio di 5 stili di danze, laboratori coreografici, e il pilates come tecnica di supporto alla Danza.