Piano Pizzeria Lucia tutto cuore e grinta. Da 0-1 a 2-1, Marciano e Cicchiello firmano il successo

Il Piano Pizzeria Lucia fa valere la propria legge in casa, quella della vittoria. Altro successo, altro ribaltone per i ragazzi di Maresca, che nel secondo tempo hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo ed hanno meritatamente ribaltato il punteggio da 0-1 a 2-1 ai danni del Fidelis Agro.

Partita dai 2 volti. Primo tempo equilibrato, con poco ritmo da ambo le parti. Alla mezz’ora la Fidelis Agro sblocca il risultato sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Uscita non perfetta di Pollio (forse c’era un fallo ai suoi danni) che si scontra con Pane e il difensore ospite ne approfitta con grande opportunismo.

I gialloblù non si demoralizzano e cercano una reazione, sfruttando la mobilità del duo Arma-Marciano. Sul finire del primo tempo proprio Arma pesca in area Cicchiello che viene atterrato, ma per il direttore di gara è tutto regolare. Finisce 0-1 un primo tempo sostanzialmente poco emozionante.

Nella ripresa la partita cambia radicalmente e pende nettamente dalla parte dei padroni di casa che tornano in campo con un piglio decisamente diverso. Pronti via, grande giocata di Arma sulla sinistra che serve Marciano tutto solo in area, ma clamorosamente l’attaccante calcia fuori.

Il Piano non demorde, anzi produce il massimo sforzo per raddrizzare la partita. La svolta arriva al 65′ quando Vanacore sale sulla destra, uno-due con la punta, entra in area e viene contrastato fallosamente dal difensore. Rigore netto, esecuzione perfetta di Marciano che ristabilisce la parità.

La sfida diventa ancora più avvincente, i gialloblù spingono forte e dopo 2 minuti beneficiano di un altro calcio di rigore per un fallo netto su Marciano. Proprio l’autore del gol si ripresenta sul dischetto, ma stavolta la spedisce alta.

La partita sembra proprio stregata, ma al 75′ arriva il gol del sorpasso: bella giocata di Marciano dalla destra, l’attaccante calcia e pesca sul secondo palo Cicchiello che appoggia in rete a porta vuota. Esplodono di gioia i ragazzi di Maresca, felici di aver ribaltato una partita che si era messa male.

Gli ultimi minuti sono di sofferenza. Maresca opera qualche sostituzione per avere forze fresche a centrocampo. Gli attacchi avversari non creano grandi problemi per Pollio, ma una grande occasione arriva proprio al 93′, quando su un calcio d’angolo l’attaccante ospite tutto solo sul secondo palo spreca tutto calciando fuori.

Finisce 2-1 al Comunale di Sant’Agnello. Una partita dalle mille emozioni e ancora una volta ribaltata tra le mura amiche. I gialloblù hanno mostrato grande carattere e voglia di vincere, ma forse sarebbe opportuno partire concentrati sin dal primo minuto, in modo tale da non buttare sempre un tempo e dover poi fare ribaltoni che non sempre possono riuscire.